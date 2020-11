Piljardilaud on eriline ja kvaliteetne kink, mis jääb alles aastakümneteks 

Kel on juba piljardihuvi tekkinud, võivad mõelda piljardilaua koju soetamisele. Tea aga, et piljardilauda soetades tuleb olla ekstrahoolikas ning valida see just nende müügile ja hooldusele spetsialiseerunud ettevõttest. Piljardilaua laadset toodet pole mõtet osta. Valides kvaliteetse piljardilaua, kestab see lausa aastakümneid!