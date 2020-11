Koroonaviirus vallutab ülikoolilinna: Tartu Ülikool kolib kogu õppetöö veebi 

„Meid on siiani hoitud, Tartus ja ülikoolis eriti on sel sügisel on üllatavalt vähe nakatunuid,“ ütleb õppeprorektor Aune Valk. „Vaadates Taani või Saksamaa olukorda, kus asjad on väga hullud, siis meie oleme siin nagu vanajumala selja taga, kuid lõputult see ei saa kesta. Meil on selle sügise jooksul olnud kokku kümme koroonaviirusega nakatunud üliõpilast, aga viimane nädalavahetus tõi kümmekond juurde.“