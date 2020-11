Eesti uudised KUI KELLEGI PEAD POLE ENAM RAIUDA: Eesti Posti ähvardanud krahh jääb vaid tagantjärele tarkuseks Viljar Voog , täna, 14:29 Jaga: M

GALERII

Eesti Posti endine juht Ansi Arumeel. Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Eesti Postist on pikalt kostunud kurtmist, et väikesed postkontorid, universaalne postiteenus ja ajakirjanduse kojukanne on neile suured finantskoormad, samas kui postipakindus toob raha sisse. Samal ajal, kui meediaettevõtetega kandehindade üle vägikaigast veeti, selgus aga, et möödaarvestused pakiäris on ettevõtte viinud maksejõuetuse piirini.