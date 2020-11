Koroona naaberriikides: Leedus suri ööpäevaga 17 inimest, Lätis 13. Venemaal käivitati mobiiliäpp 

Lätis kehtib eriolukord vähemalt 6. detsembrini. Seni on koroonaviirusega nakatunud 13 693 inimest. Surnud on 175.

Soomes tuvastati eelmise ööpäeva jooksul 353 uut nakatunut. Enam kui pooled nakatunutest tuvastati Helsingis ja Uusimaa maakonnas. Helsingi linnapea Jan Vapaavuori sõnas, et te ei nõustu kriitikaga, et piirangute kehtestamine pealinnas ja Uusimaal on hiljaks jäänud.