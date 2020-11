Eesti uudised MIS SAAB EDASI? Koroonakriisis tööta jäänud ettevõtja: „Suur osa meist on ilma töö ja igasuguse abita!“ Kristiina Tilk , täna, 14:14 Jaga: M

MIS SAAB EDASI? Ettevõtja Andriuse sõnul on tulevik tume, sest mingeid üritusi justkui korraldada lubatakse, kuid vastakate sõnumite ja igapäevase statistika valguses ei julge korraldajad enam riskida. Foto: Laura Strandberg

„Töötute arv tõuseb päris kindlasti veel jupp aega, kuna nüüdseks on kõik need vähesedki meetmed läbi ja karm reaalsus keerulise talvega kohal,“ tõdeb tänavu kevadel sissetuleku kaotanud ettevõtja Andrius. Eriti keeruliseks teeb olukorra tema sõnul see, et mitte keegi ei tea vastust küsimusele: „Millal elu normaliseerub?“