Detsembrist on kõik Tartu ülikooli kliinikumi parklad tasulised 

Detsembrist alates on seni tasuta parklad kliinikumi peahoone juures ning Maarjamõisa polikliiniku parkla edaspidi nii töötajatele kui kliinikumi külastajatele tasulised. Kehtima hakkab tunniajaline tasuta parkimise võimalus. Tasuta parkimine on tagatud invakaardi olemasolul invakohtadel. Ühtlasi on parkimine tasuta õhtuti alates 18.00 ning nädalavahetustel.