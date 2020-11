Eesti uudised Ida-Viru koolijuhid: vene emakeelega gümnasistidele ei sobi distantsõpe Asso Ladva , täna, 13:03 Jaga: M

GALERII

TAHAB TAVAKOMBEL JÄTKATA: Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ütleb, et tema juhitavas koolis saaks kellegi tervist ohtu panemata jätkata õppetööd tavalisel moel. Foto: Martin Ahven

„Meil on võimalus hoida distantsi, sest meid on majas vähem, kui see tegelikult mahutab. Meil on täiesti nüüdisaegne maja väga hea ventilatsiooniga. Eelmisel kevadel saime kurva kogemuse, kus vene emakeelega õpilased, õppides eestikeelses keskkonnas, ei saanud piisavalt tuge,“ loetleb Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur põhjusi, miks ta palus laupäeval peaministrile saadetud kirjas distantsõppe erandit.