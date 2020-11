VIDEO | Lambaid loendanud ameeriklased avastasid kõrbest kummalise metallist objekti 

Kopterit juhtinud Bret Hutchingsi sõnas kohalikule meediale, et avastatud monoliit oli kõige kummalisem asi, mida ta on aastate jooksul üle piirkonna lennates kohanud. Teatavasti märkas objekti üks kopteris viibinud bioloog, kes palus piloodil kiirelt ümber pöörata ja maanduda. Eraldatud kohas seisev monoliit oli valmistatud metallist, mis eristus tugevalt ümbritsevatest punastest kividest.

Piloodi hinnangul nägi objekt välja inimese loodud ja ilmselt oli see otsapidi maa sisse kaevatud – mitte taevast kukkunud. Hutchings arvas, et tegu on mõne modernse kunstniku nägemuse või mõne tulihingelise ulmefänni loominguga.