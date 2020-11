Mis on online-mängude menukuse põhjuseks? 

Online-mängude populaarsuse üheks põhjuseks on ka see, et saad seda teha ükskõik kust. Internetikiiruse ja nutiseadmete tehnoloogia arengu abil saad online-kasiinos samaväärse elamuse, nagu mõnda Eesti kasiino säravasse saali sisse astudes. Live-pokkerit mängides on isegi diileriks pärisinimene, kes mängu juhendab ja kaarte jagab.

See on suur edasiminek kasiinode ja tehnoloogia arengus.

Online mängude populaarsusele on aidanud kaasa just pangakeskkondade kolimine nutiseadmetesse. Mobiilsed isiku tuvastussüsteemid teevad läbi pangakeskkonna online-mängudesse sisselogimise lihtsaks ja nobedaks. Samuti muudavad sellised lahendused panustamise turvaliseks ja lihtsustavad võitude kättesaamise protsessi.

Rahata mängimine on sama haarav

Suur osa online-kasiinode mängijatest on inimesed, kes ei mängi üldse rahaliste panustega. Et muuta online-keskkonnad atraktiivsemaks ka nende jaoks, kes otseselt ei soovi rahaliselt panustada, on loodud sadu mänge. Neil juhtudel asendab raha mõni virtuaalne token või coin.

Nii mõnigi Eesti professionaalne pokkerimängija on alustanud oma oskuste lihvimist online-kasiinos, kasutades riskita mängimiseks just tasuta mänge. See on kõige turvalisem viis raha kaotamata saada kogemust ja õppida mängu tundma.

Tasuta mängimine annab võimaluse erinevate mängudega tutvuda, ilma et peaksid iga mängu proovimiseks raha panustama. Kõik ei olegi pokkeriässad ja online-kasiinode keskkonnast leiab tohutult erinevaid mänge.