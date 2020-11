ENNE JA PÄRAST FOTOD: uskumatu, kui efektiivselt nanoained sinu kodu puhastavad! 

Saksa kvaliteetseid nanotehnoloogilisi puhastus- ja pinnakaitseained maale toov ettevõte Nanomaxi alustas tegevust juba 2009. aastal, kui alustati toodete müügiga – see tähendab, et tegemist on Eesti staažikaima selle ala tegijaga.

Nanomaxi tooted on kõrgeima kvaliteediga ja et seda kvaliteeti pikaajaliselt tagada, tehakse regulaarselt kontrollteste sõltumatus Saksamaa TÜV Thüringeni instituudis. Tooted on testitud laboris ja sertifitseeritud instituudi poolt. Sealjuures on Nanomaxi ainuke ettevõte, mis pakub täiskomplekti: puhastus, nanokaitse, järelhooldus.