Politsei alustas Mailis Repsi suhtes väärteomenetlust. Prokuratuur: Õhtulehe tegevus oli seaduslik

Riigiprokurör Taavi Pern selgitas, et prokuratuur andis hinnangu konkreetsele olukorrale. „Paragrahv, mis keelab eraviisilise jälitustegevuse, on mõeldud kaitsma inimeste õigust privaatsusele. Hindame ajakirjanike tahet ja julgust juhtida tähelepanu ühiskonna murekohtadele, kuid peame siiski vajalikuks rõhutada, et ka ajakirjanduslikud eksperimendid ja uurivate ajakirjanike töö peavad olema seadusega kooskõlas. Siinkohal selle vastu eksitud ei ole,“ lisas riigiprokurör Pern. „Eelmisel nädalal ilmunud Mailis Repsi puudutava materjaliga tutvudes leidsime, et viiteid võimalikule kuriteole ei ole. Teavitasime enda seisukohast politseid, kellel on pädevus otsustada, kas viia läbi väärteomenetlust.“