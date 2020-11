VIDEO | Jüri Ratas avaldas haridusministri kandidaadi nime

Improviseeritud pressikonverentsi Stenbocki maja sisehoovis tund pärast sotsiaalmeediapostitust alustas Jüri Ratas hoopis Covidi komisjoni otsustega. Nimelt soovib Eesti minna edasi seitsme vaktsiinikandidaadiga. Peaminister kinnitas, et kedagi ei hakata sundkorras vaktsineerima, vaid see saab olema vabatahtlik.

Ratas ütles Jaak Aabi kohta, et ta on kandnud erinevaid ministrivastutusi. (Varasemalt on Aab olnud sotsiaal- ja riigihalduse minister - toim.). "Jaak on väga hästi kursis Covid-19 seisuga, mis puudutab igapäevaselt ka haridusotsuseid," sõnas peaminister, kelle sõnul on Aabil selles valdkonnas kogemused.

"Ta on selles valikus täna Keskerakonna poolt parim kandidaat," nentis Ratas, et on uue haridusministri otsimisega tegelenud reedest. Keskerakonna juhi sõnul on suurim eesmärk minna pärast 10. jaanuari üle kontaktõppele.

Anneli Ott Foto: Karli Saul / Ekspress Meedia

Ratas jätkas: "Jaak on töötanud õpetaja ja omavalitsusjuhina, kuulunud mitmesse Riigikogu koosseisu ning panustanud ministrina kolmes valitsuses. Haridusvaldkond on Keskerakonna jaoks olnud alati väga oluline ning Jaak Aab on oma kogemuse ja asjatundlikkusega kindlasti vääriline kandidaat jätkama Mailis Repsi professionaalset tööd. Peame panustama ja pingutama, et Eesti laste haridus oleks jätkuvalt maailma parimate seas, meie õpetajate ja haridustöötajate pingutused väärtustatud ning kõrgharidus ja teadus areneksid.