KARMIMAD MEETMED: Rootsi peaminister hurjutas haruldases telepöördumises kodanikke ja rõhutas piirangute vajadust 

Kuigi Rootsi on varasemalt panustanud koroonaviiruse alistamiseks karjaimmuunsusele, on nüüd – uute juhtumite kiire kasvu taustal – otsustatud kehtestada karmimad piirangud. Rootsi peaministri Stefan Löfveni sõnul on väljakuulutatud piirangud „riigi lähiajaloos pretsedenditud“.

Mis on uued piirangud?

„Kevadel ütlesid paljud inimesed, et kõigele vaatamata muutis elu lihtsamaks asjaolu, et koroonaviirus tabas meid valgusrikkas märtsis mitte pimedas novembris. Nüüd on käes november. Inimeste tervis ja elud on siiani ohus. Ja see oht kasvab,“ sõnas Löfven.

Peaministri sõnul on vaja piirangutest kinni pidada – nii, et kriisi möödudes oleks võimalik meenutada, et rootslased suutsid teineteist aidata. „Pidage meeles solidaarsust. Pidage meeles kogukondlikku taipu ja tunnet, et teete õiget asja,“ mainis Löfven.

Karjaimmuunsus heideti kõrvale

Teatavasti oli Rootsi kevadise koroonalaine ajal see riik, mis käis ülejäänud Euroopaga võrreldes erinevat rada. Löfven ja riigi peaepidemioloog Anders Tegnell ei näinud vajadust karantiiniks ega teisteks suuremateks piiranguteks. Panustati karjaimmuunsusele ja leebele suhtumisele. Nüüd on aga selge, et n-ö „vabatahtlikud meetmed“ pole piisavad ja valitsus on hakanud rahvaterviseameti asemel ise asju otsustama.