Trump andis üleminekuprotsessile rohelise tule, ehkki jätkab valimistulemuste vaidlustamist 

Pärast nädalaid kestnud ootust andis Trumpi administratsioon viimaks kinnituse ametliku üleminekuprotsessi alguseks, teatab Reuters. President mainis, et üleminekut reguleeriv föderaalagentuur peab „tegema seda, mida vaja“, ent ta ise lubas jätkata valimiskaotuse vaidlustamist. Sellele vaatamata on Trumpi teade, et tema personal on valmis Bideni meeskonnaga üleminekul koostööd tegema, oluline lüke ja seni kõige selgem samm kaotuse tunnistamisel.