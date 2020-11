Abituriendid valitsusele | Lubage lõpuklassidele kontaktõpet 

Otsus gümnaasiumid sulgeda on eriti arusaamatu olukorras, kus kõik restoranid, spordiklubid, kaubanduskeskused ja muud meelelahutusasutused on avatud. Koolid peaksid jääma nii kauaks avatuks kui võimalik. Haridus on oluline, see on meie kõigi tulevik. Valitsus on astunud samme äritegevuse kaitseks, kuna raha hääl on vali ja tõmbab tähelepanu. Hariduse hääl on seni olnud vaikne, aga mõjutab ühiskonda võimsamalt ja kauem kui raha.