POLITSEI VIDEO | KES TÕUKAS KEDA? Politsei paljastas, mis juhtus Võru ööklubis tegelikult 

"Kui rääkida Võru ööklubis läbiviidud politseioperatsioonist, siis tõsi – ükski olukord ei ole lõpuni must-valge. Loomulik on, et nii mõnigi võis näha neid sündmusi oma vaatevinklist, hindamata seejuures tervikpilti. Tõsi on, et politseil tuli mõnede inimeste suhtes jõudu kasutada. Tõsi on seegi, et seda polnuks vaja, kui peo peremees või ka pidulised käitunuks mõistvalt ning lahkunuks rahumeelselt. Seda tahet osadel aga paraku ei tekkinudki," seletas Lõuna prefektuur.