Küsimus | Millal jõuab koroonavaktsiin Eestisse? 

Heli Laarmann, sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja: Hetkel ei ole veel ühelgi COVID-19 vaktsiinil Euroopa Liidus müügiluba. Eelhindamiseks on oma vaktsiinid Euroopa Ravimiametile esitanud AstraZeneca ja Pfizer/BioNTech ning möödunud nädala alguses ka Moderna. Samas aitab Eesti osalemine Euroopa Liidu vaktsiinide ühishankes ja ühinemine mitmete erinevate vaktsiinitootjate eelostulepingutega tagada selle, et müügiloa saanud vaktsiinid jõuaksid Eesti inimesteni võimalikult kiiresti.

Eesti on praeguseks ühinenud ravimifirmade AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja Pfizer/BioNTech COVID-19 vaktsiinide eelostulepingutega. Lisaks on Euroopa Komisjonil lõppjärgus läbirääkimised veel mitme vaktsiinitootjaga eelostulepingute sõlmimiseks, seejärel saadetakse eelostulepingud liikmesriikidele ning siis saab ka Eesti otsustada, kas ta ühineb. Mitmete vaktsiinitootjate lepingutega ühinemine aitab hajutada riske olukorras, kus keegi veel tegelikult ei tea, milline vaktsiin esimesena jõuab müügiloani ja millal täpselt.

Venemaal on vaktsineerimisega alustatud ja ei ole välistatud, et ka Ameerika Ühendriigid või mõni muu kolmas riik alustab vaktsineerimisega enne seda, kui konkreetsed vaktsiinid on jõudnud müügiloani Euroopa Liidus.

Euroopa Ravimiamet menetleb taotlust nii kiiresti kui võimalik, mis ei tähenda, et vaktsiini toime, ohutuse ja kvaliteedi osas tehtaks järeleandmisi. Kolme vaktsiini eelhindamisega on alustatud, kuid uuringud, mis annavad täpsemat infot vaktsiini kohta praegu käivad, st et suure osa andmete teaduslik hinnang on tegemata. Vaktsiini kasutuselevõtul enne nende andmete hindamist tuleb meeles pidada, et koroonaviiruse mõjude kõrval on kaalul ka vaktsineerimise mõjud, seega tuleb enne vaktsiini kasutusse lubamist veenduda, et vaktsiinist saadav kasu kaalub üles võimalikud riskid.

Kui mõni COVID-19 vaktsiin, mille eelostulepingus ka Eesti osaleb, saab Euroopa Liidus müügiloa, siis hakkavad vaktsiinide tarned jõudma samaaegselt kõikidesse liikmesriikidesse, sh Eestisse. Siiski, tarned hakkavad toimuma järk-järgult, mitte kõik korraga. Oleme juba suvel koos riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoniga kaardistatud riskirühmad, kellele tuleks teha vaktsiin kättesaadavaks esmajärjekorras. Praegu on käimas nende rühmade täpsustamine.

Esmajärjekorras on kavas võimaldada vaktsineerimist tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajatele ning hoolekandeasutuste elanikele, vanemaealistele ning teatud kaasuvate ja krooniliste haigustega inimestele. Pikemas perspektiivis on meie soov võimaldada vaktsineerimist kõigile, kes soovivad. See tähendab, et soovime esmajärjekorras kaitsta teiste inimeste aitajaid, et tagada tervishoiu- ja hooldekandesüsteemi toimepidevus ning neid inimesi, kes võivad COVID-19 haigust põdeda raskemini. Samas sõltub vaktsineerimise korraldus, sh vaktsineeritavad rühmad näiteks sellest, millistele vanusegruppidele esimesena müügiloa saanud vaktsiinid on näidustatud.

Millal täpselt esimesed tarned ja kui suures koguses Eestisse jõuavad, sõltub sellest millal väljatöötatud vaktsiinid saavad ELi müügiloa ja millistes kogustes ja kui kiiresti tootja suudab vaktsiine toota.