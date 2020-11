Seisukoht | Kaks ühe hoobiga: Reps ees, Aeg järel 

Kas aga Aeg tuli piiri ületuse mõttele oma peaga või on prokuratuuri poole pöördumisel laiem toetus? Peaminister Ratas oli mitu päeva vait, siis asus Aegi kaitsele. Vait oli mitu päea ka Aeg ise, öeldes seejärel, et teda on vääriti mõistetud. Vait oli Aegi suhtes ka Isamaa juht Seeder, kes lõpuks tunnustas Aegi tegevust ja süüdistas meediat.

Seeder on juba mõnda aega ajakirjanikke õpetanud, kuidas EKRE räägitavat oleks targem mitte kajastada. Kui Seederi õpetus ei tähenda otseselt tsensuuri rakendamist, siis Aegi vehkimine vanglaparagrahviga on midagi üsna uut. Laulva revolutsiooni ajal miilitsas politrukiametit pidanud Aeg peaks ehk mäletama, et isegi nõukaajal ei pandud ajakirjanikke vangi. Ristlaan võis ju räusata ja meediaülemustele partei liinis piki päid ja jalgu anda, aga enam pole üheparteisüsteem.

Võimalik, et moodsa aja arengud on Aegil tõesti juhtme kokku ajanud. Alles see oli, kui Aeg meesterahva seljas nähtud roosast kleidikesest naistevastase vägivalla vastu võitlejate auhindamisel sedavõrd pöördesse läks, et varjutas presidendi osalemise sel üritusel.

Kui üks minister tunneb kihku talle isiklikult mitte meeldiv ära keelata, auhind tagasi võtta, tagantjärele tühistada, vanglaparagrahviga vehkida, siis kas me sellist Eestit tahtsimegi? Kas peaks Aegile teenitud puhkust võimaldama?