VANEMAD VÕTSID LAENU: 13 kannatanuga õnnetuse põhjustanud bemmimees tasus ohvritele valuraha 

Õhtuleht kirjutas tänavu märtsis, et 2016. sügisel tehtud kohtuotsuse järgi pidi Kobing kannatanutele mittevaralise kahju hüvitama hiljemalt 2019. aasta oktoobriks. Kobingul, kes istus BMW rooli alkoholi jääknähtudega veres, tuli hüvitada algselt neljale kannatanutele põhjustatud kahju kogusummas 45 000 eurot. Ühe kannatanuga jõudis kindlusfirma kokkuleppele, mistõttu peaks Kobing kannatanutele maksma kokku 30 350 eurot, mida ta pole aga maksnud. Ka jäid kannatanute menetluskulud tema kanda, kokku 4000 eurot. Sellest on ta jõudnud ära maksta 200 eurot.

Kobingu väitel on kohtutäitur arestinud ta konto ja igasugune vähenegi raha, mis sinna liigub, läheb otse kohtutäituri kätte, aga mitte kannatanutele. Kobing ütles märtsis alguses toimunud istungil, et tema on üliõpilane, kes tööl ei käi. Tööl pole aastate jooksul ta seepärast käinud, et teda ei võeta. „Olen üritanud väga palju tööd leida, aga mu nimi on igal pool kirjas,“ lausus Kobing kohtule.