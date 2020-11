Liisa Pakosta | Kuidas toetada töötavat lapsevanemat? 

Alustame algusest. Tööandjatele on riik nii avalikus kui ka erasektoris pannud ühiskondliku kokkuleppena kaks suurt sotsiaalset kohustust. Ühele õlale on pandud kohustus aktiivselt toetada erivajadusega inimeste töötamist. Kohanduste ja toetusmeetmete kasutusele võtmise kohustuseks piisab, kui inimesel on pikaajaline tervisemure või eripära, ja töötaja on sellest tulenevast töökeskkonna ümberkohaldamise vajadusest teada andnud. Kui puudega inimestel oleks tööl kõik täpselt samamoodi nagu noorel, tugeval ja täitsa tervel inimesel, siis ei saaks ta tööd teha. Arusaadavalt on lahendused igale inimesele erinevad.

Tööandja teisele õlale on riik pannud kohustuse aktiivselt toetada lapsevanemaid. Eeskätt on silmas peetud lapsevanemate õigusi, sest just nendel on perekonnaseaduse järgi kohustus oma lapsi hoida ja hooldada, ent kui lapsega tegeleb vanavanem, siis sama seaduse järgi on ka temal õigus töö- ja pereelu ühitamisele. Mõistagi on töö- ja pereelu kohustuste ühitamise taga ühiskonna soov jätkuda, Eestis põhiseaduslik eesmärk tagada eesti rahvuse säilimine läbi aegade.

Lahendustes sõltub kõik töötaja vajadustest ja töö iseloomust. Töötaja peaks oma vajadustest teada andma ja tööandja leidma mõistliku lahenduse. Kuna töötajate vajadused on erinevad ja ka tehtavad tööd on erinevad, ei saa lahendused olla ühetaolised. Tekkida ei tohiks olukorda, kus ema või isa peaks tööst loobuma lapse hooldamise kohustuse tõttu – ikka tuleb leida sobilik lahendus. Nii, nagu see ju tegelikult ajast aega käinud on – emad ja isad on ikka teinud ära kõik vajalikud tööd ja ka lapsi kasvatanud.

Mis on mõistlik määr?

Tööandjale on pandud kohustus arvestada töötajate vajadustega tööd ja pereelu ühitada, ent see kohustus ei ole kõikehõlmav. Nii puudega inimeste kui ka lapsevanemate vajadustega arvestades tuleb mõlemal poolel meeles pidada, et toetus ei tohi olla väiksem, kui on töö tegemiseks vajalik, ent ei saa ka olla suurem, kui tööandjal on võimalik pakkuda. Kogu see väga tänuväärne abi eeldab mõistlikkust ja aktiivsust ka lapsevanemalt. Tööandja ei saa ealeski ära aimata, mis on iga lapse ja vanema eriomased vajadused. Seetõttu eeldatakse, et töötaja mõtleb kaasa ja pakub välja lahendusi.

Enamik lahendustest ei maksa mitte midagi – näiteks saab palju asju töö- ja pereelu ühitamiseks lahendada paindliku või summeeritud tööajaga või kaugtööga. Lisaks saab alati abi küsida kohalikust omavalitsusest, kellel on samuti suured võimalused lastega perede toetamiseks. Ametites, mis kaugtööd ei võimalda, saab sättida töögraafikud sobivaks, pakkuda lastehoidu või miks mitte lahendada laste sõidutamine näiteks lasteaeda ja tagasi nii, et vanem saab tööle keskenduda. Seadus ei ütle täpselt ette, kuidas tuleks neid küsimusi lahendada, kuna iga olukord ongi erinev.

Kui näiteks ei ole võimalik pakkuda väikse lapse üksikvanemale paindlikku töögraafikut, siis saab kohaliku omavalitsusega kokku leppida, et lasteaed on pikemalt lahti, nii et pikad töövahetused saavad muretult tehtud. Tartu linnavalitsus näitas kevadise koroonakriisi ajal head eeskuju, pakkudes ise pikka lapsehoidu eesliinil töötajate lastele. Paljud omavalitsused mõtlevad ägedaid lahendusi välja, et vanemad saaksid ikka tööl käia – küll tehakse hommikul ja õhtul laste kokkukogumise ja koju tagasi saatmise ringe, küll käib sotsiaaltöötaja kodus abiks, küll võtab lasteaednik oma kodu lähedal elava lapse ise kaasa. Koroonakriisi ajal tulid paljud lasteaednikud appi eesliinil töötavatele peredele, aidates lapsi kodutöödes. Pole vast jäänud kooli, kus tasuta hommikusööki ei pakutaks – ka see on näide omavalitsuse panusest töö- ja pereelu ühitamisse.