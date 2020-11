Kristina Kallas: lisaks Repsile peaks veel üks minister tagasi astuma 

Aeg ütles täna Õhtulehele, et ta pole Eesti ajakirjandust rünnanud. "Ütlesin [valitsuse] pressikonverentsil, et palusin prokuratuuril uurida juriidilist hinnangut, kas laste jälitamisega võis olla sisustatud eraviisilise jälitustegevuse koosseis. See on kõik. Mitte mingisugust taotlust menetlust alustada või menetlust lõpetada," sõnas ta.

Isamaa poliitikut kaitseb aga peaminister Jüri Ratas. „Nüüd, kas Raivo Aeg on kuidagi kasutanud oma positsiooni, et ajakirjandust rünnata? Ma vastan, et ei ole. Justiitsminister toob välja selle küsimuse, mis on seotud jälitustegevusega, aga ta mitte kuidagi ei ole öelnud, et tema on kuidagi andnud korralduse – ta ei saagi seda korraldust anda – prokuratuurile, et uurige nüüd ajakirjandust, vaba ajakirjandust,“ ütles peaminister täna Õhtulehele.