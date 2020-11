Maailm Prantslane õigustas karantiinireeglite rikkumist asjaoluga, et ta pidi kellegi näo sisse lööma Toimetas Aare Kartau , täna, 16:01 Jaga: M

Prantsusmaa on teatavasti taas koroonaviiruse leviku tõkestamise nimel karantiinis. Politsei trahvis üht liikumispiiranguid eiranud meest, kes tõi kodust lahkumise põhjuseks asjaolu, et tal oli vaja kellegi nägu sisse lüüa, kirjutab The Guardian.