Jüri Ratas: minister Aeg ei rünnanud ajakirjandust 

Eesti erameediat koondav meediaettevõtete liit saatis esmaspäeva hommikul välja pressiteate, kus kritiseeris justiitsminister Aegi möödunud neljapäeval valitsuse pressikonverentsil öeldut: valitsuse liige sõnas, et palus prokuratuuril uurida Õhtulehe ajakirjanike käitumist Mailis Repsi korruptsiooniküsimuses.

„Eelmisel nädalal ründas justiitsminister Raivo Aeg Eesti vaba ajakirjandust telefoniõigusega, lugedes avalikult ette seadusepunkti, millega võiks prokuratuur süüdistuse esitada korruptsiooni paljastanud ajakirjanikele ja saatis riigi peaprokurörile tekstisõnumi, et prokuratuur uuriks meedia võimalikku rikkumist,“ seisis meedialiidu avalduses. „Jüri Ratas, teie vaikimine meedia ähvardamise asjus on nõustumine. Me ootame teie seisukohta justiitsministri avalduste osas.“

„Ma kindlasti olen alati toetanud oma tegevustes ajakirjandusvabadust, erinevates küsimustes. Toetan seda täna, toetan seda homme. Et Eesti on ülikõrgel positsioonil ajakirjandusvabaduse osas, on hästi oluline,“ kommenteeris valitsusjuht Ratas meediaettevõtete pöördumist.

„Nüüd, kas Raivo Aeg on kuidagi kasutanud oma positsiooni, et ajakirjandust rünnata? Ma vastan, et ei ole. Justiitsminister toob välja selle küsimuse, mis on seotud jälitustegevusega, aga ta mitte kuidagi ei ole öelnud, et tema on kuidagi andnud korralduse – ta ei saagi seda korraldust anda – prokuratuurile, et uurige nüüd ajakirjandust, vaba ajakirjandust,“ lisas peaminister. „Ma olen valitsuse pressikonverentsil olnud Raivo Aegi kõrval. Mulle pole kordagi jäänud sellist tunnetust, et ta on kasutanud oma positsiooni selleks.“