AJALOOLINE KÄIK: Iisraeli peaminister kohtus väidetavalt Saudi Araabia kroonprintsiga 

Trumpi administratsiooni juhtimisel on Bahrein, Sudaan ja Araabia Ühendemiraadid sõlminud lepingud suhete normaliseerimiseks Iisraeliga, ent seni pole Saudi Araabia sarnast sammu astunud. Kuningas Salman on pikka aega toetanud palestiinlasi ja nende püüdeid luua iseseisvat riiki. Vaatlejate hinnangul on kuninga 35aastane poeg – kelle käes on kuningriigis reaalne võim – avatum suhete parandamisele Iisraeliga. Riigid on olnud juba 20. sajandi keskpaigast vaenujalal.