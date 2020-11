Eesti uudised TERVISEAMET BLOKIB TEISITIMÕTLEJAID! Lauljatar Nancy imestab: esitasin asjalikke küsimusi Kristjan Väli , täna, 16:13 Jaga: M

SAI BLOKI: Laulja Nancy ei saa praegu terviseameti Facebookis kommentaare kirjutada, vaid ainult lugeda. Foto: Stanislav Moškov

Kümned inimesed kurdavad Facebooki kogukonnas „Ravimite ja vaktsiinide kõrvaltoimed“, et terviseamet on neile bloki peale pannud. Ärevil kodanikud saavad küll Facebookis terviseameti lehel postitusi lugeda, ent kommenteerida pole neil võimalik. Laulja Nancy Himma on üks neist, keda tervisemet kostitas blokiga, selmet küsimustele vastata.