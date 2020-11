Joe Bideni välisministriks saab ilmselt tema endine nõunik ja kogenud diplomaat Antony Blinken 

Tulevane Valge Maja personaliülem Ron Klain ütles, et Joe Biden teeb tulevase valitsuskabineti esimesed valikud teatavaks teisipäeval. USA meedia teatel on esimeseks väljakuulutatavaks ministriks tõenäoliselt Bideni endine nõunik Antony Blinken, kellest peaks saama välisminister. Biden annaks sellise käiguga selge signaali, et tema tulevase administratsiooni soov on parandada liitlassuhteid kogu maailmas.

Seni on paljusid USA liitlasriike häirinud Donald Trumpi „Ameerika ennekõike“ („America First“) poliitika. Kauaaegsel poliitnõunikul Blinkenil palutakse ilmselt Trumpi administratsiooni poolt hooletusse jäetud välisministeerium taas ellu äratada, sest seni on vabariiklasest president arvanud, et välisministeerium on osa süvariigist, mis töötab tema vastu. Igatahes on rahvusvahelisemat lähenemist propageeriva Blinkeni määramine oluliseks suunamuutuseks võrdluses praeguse USA välispoliitikaga.