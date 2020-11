KARM ANALÜÜS: Afganistani sõjas on tapetud üle 26 000 lapse 

Heategevusorganisatsioon Save the Children teatas, et aastatel 2005-2019 tapeti või vigastati sõjalistes konfliktides vähemalt 26 025 Afganistanis elavat last. Organisatsiooni teatel on tegu laste jaoks ühe ohtlikuma riigiga maailmas.

„Kujutage ette, et elate pidevas hirmus, et täna võib olla see päev, mil teie laps sureb enesetapu- või õhurünnakus. See on sünge reaalsus kümnetele tuhandetele afgaani vanematele, kelle lapsed on tapetud või vigastatud,“ sõnas heategevusorganisatsiooni Afganistani osakonna direktor Chris Nyamandi.