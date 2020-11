Maskikandmise kohustuse rikkujaid võib oodata 800 eurone trahv 

Valitsus otsustas, et uuest nädalast peab ühissõidukites maski kandma. „Kui tuleks maskikandmise kohustus, siis selles osas tundub, et aluseks võetaks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus, mis lubab kehtestada muid liikumisvabaduse piiranguid. Ehk piirang tähendaks, et teatud kohtades oleks lubatud liikuda ainult maskiga kaetult,“ räägib Ginter. Kui jõutakse järeldusele, et sellise piirangu kohaldamine toob kaasa olulise ühiskondliku või majandusliku mõju, saab maskikandmise nõude kehtestada ainult valitsuse korraldusega, lisab ta. „Sellise nõude rikkumise juhtudel oleks väärteo menetlejaks terviseamet ning karistuseks võiks olla rahatrahv kuni 800 euroni.“