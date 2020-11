GALERII | Raplas avati klaasist valgusobjektide näitus 

Osad objektid on staatilised, vaid nende sisemuses tukslev valgus paljastab nende varjatud olemust. Valgus ja heli liidavad teosed ühtseks abstraktseks etenduseks, kus igal teosel on oma individuaalne roll. Näituse teeb põnevaks ideede ja tehnikate lai spekter.

Näitusel esinevaid kunstnikud on julged eksperimenteerijad, kes igaüks on välja arendanud oma individuaalse suuna. Teosed on valminud spetsiaalselt selleks näituseks, välja arvatud üksikud erandid.