Jaan Veski | Mitte rahvaküsitlus, vaid rahvakogu 

Kui soovime otsedemokraatiat, mis töötab - mille raames on võimalikud läbirääkimised ja kompromissid, informeeritud otsused ja ekspertide kaasamine, siis nõuame valitsuselt tsirkuse asemel tegu, mis võimu madalamaks õõnestab ja riigi tavainimesele lähemale toob. Sel juhul nõuame, et tehtaks rahvahääletus põhiseaduse sääraseks muutmiseks,et riigikogu kõrvale astub võrdse partnerina rahvakogu (perspektiiviga, et riigikogu kunagi kaob), mis moodustatakse loteriiga, mille liikmed saavad palka (et nad ikka kohale tuleks ja tööd teeks, sest otsustamine on töö) ja mille liikmetel on õigus riigi kulul ekspertidelt nõu küsida. Olge rahus, säärast rahvahääletust ei näe me niipea. Et poliitilised parteid astuks sammu, mis viib nende oma kadumise teele, peab surve olema suur või lobitöö kestma aastakümneid.

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Neile, kes seda teed käia soovivad ütlen aga - tee on olemas. Oleks tänuväärne, kui me suudaks luua demokraatia, mis ennast ei hävita. Parteide vaheline ärapanemine hävitab demokraatiat. Isegi võimalus suurendada oma tagasivalimise šansse hea tööga on risk, sest iga töö pole võrdselt silmapaistev. Suurendada šansse halva töö ja eduka ärplemisega, on juba täiesti kurjast - see toob võimu ligi vale suhtumisega inimesed. Ühiskond, mis soovib ise edasi kesta, tagab, et kellegi võim ei kesta.

Vähe on maid, mis pole ennast hävitanud. Kui tahame rohkemat, kui teised saanud on, peame tegema rohkemat, kui teised teinud on.