Maailm Kanaaridele kerkivad pagulaslaagrid Ohtuleht.ee , täna, 19:07 Jaga: M

Gran Canaria lähistelt päästetud põgenikud. Foto: Reuters/Scanpix

Hispaania võimud otsustasid, et nad ei too sügisel saarestikku väikestel paatidel tulnud ligi 12 000 pagulast (sel aastal on Aafrikast, eriti Marokost, tulnud vähemalt 18 000 põgenikku) mandrile.