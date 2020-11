Maailm Londoni politseiülem: minu mehed ei sega jõululõunaid Ohtuleht.ee , täna, 21:30 Jaga: M

Foto: Reuters/Scanpix

Suurbritannia võimud teatasid, et politseinikud peavad jõulude ajal elamutes kontrollima, ega seal kogune lubatust rohkem inimesi lõunale, kui on lubatud, ning sedagi, et seal ei kiputaks üksteist kallistama.