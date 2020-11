Juhtkiri | Pädeva haridusministri leidmisega on kiire 

Tema lahkumisavalduses tunneb ta end pigem ohvrina, tänades oma toetajaid ning rääkides ebamääraselt eksimustest töö ja pereelu ühitamisel. Väga võimalik, et Reps võttis seda sammu tehes eeskuju kultuuriminister Signe Kivi kunagisest tagasiastumisest, kelle karjäärile see samm andis pärast üürikest varjulolekut uue hoo sisse.

Üllatuseks on selgunud, et peaministrierakonna pink enam nii pikk polegi, sest ühtki selget favoriiti ministrikohale ei ole. Kui erakond eelistab poliitkogemustega professionaali, siis kohalike valimiste eel vaevalt tahab linnapea kohalt lahkuda Mihhail Kõlvart, kes varasemalt on Tallinna haridusasjadega tegelenud. Vaevalt tuleb ka Kadri Simson eurovoliniku kohalt tagasi. Ning vaevalt riskib Keskerakond ise uuesti Martin Repinskiga või mõne teisega, hoolimata nende ministrikogemusest.

Heade kandidaatide puudust kinnitab ka Keskerakonna peasekretär: ei välistata erasektorist tulijaid, kes mõistavad, kuidas poliitikat tehakse. See tähendab, et otsitakse eeskätt parteipoliitika ajajat hariduspädevuse ees – silme ette kerkib kohe EKRE poolt tagasi kutsutud minister Kaimar Karu saatus. Kui Keskerakond tahab panna ministriks mõne uustulnuka, et hakata teda valimisteks häältemagnetiks vormima, siis tähendab see parteiasjade eelistamist hariduse käekäigule ning on eriti koroonakriisi ajal taunitav. Partnerite ärritamiseks võib Keskerakond kaaluda ka vene nimega haridusministrit, sest eestikeelse kooli lubadused on nii EKRE kui ka Isamaa niigi maha müünud.