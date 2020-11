Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumid lähevad üle distantsõppele 

„Viimasel ajal on lisandunud palju nakatunuid just noorte seas, mistõttu otsustasime viiruse leviku piiramiseks viia kahe maakonna koolide gümnaasiumiastmed üle distantsõppele,“ sõnas haridus- ja teadusministri kohusetäitja majandus ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas. „Algav nädal jääb üleminekuajaks, et koolid saaksid teha ettevalmistusi. Siiski soovitame kõigil, kel see võimalik on, alustada distantsõppega juba teisipäeval, 24. novembril,“ lisas ta.