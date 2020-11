Võlakütt Lembitu Kitt on vangimajas istumisest tüdinenud: „Ma tahan koju perekonna juurde.“ 

Möödunud aasta alguses toimunud ulatusliku politseioperatsiooni käigus peeti kinni 14 inimest, keda seostati allilmategelase Gennadi Okunevi kuritegeliku ühendusega. Kuna paljud süüdistuse saanutest läksid kokkuleppemenetluse teed, sealhulgas ka rühmituse arvatav liider Okunev, on kriminaalasjas praeguseks sõelale jäänud vaid neli inimest – Lembitu Kitt, Margo Jüris, Valentin Uzlov ja Nikolai Bleskov. Ainus, kes kriminaalasjas on endiselt vahi all, on Lembitu Kitt.