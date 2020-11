Barack Obama: Putin kurtis kibedalt, et ameeriklased ei armasta millegipärast venelasi  

See, et tüse 45 dollarit maksev memuaariraamat vajab järge, pole sugugi erakordne. Ei suutnud ju ka Dwight Eisenhower oma tegemisi ühte köitesse mahutada. Küll aga on pisut tavatu see, et Barack Obama sai memuaaridega hakkama alles neli aastat pärast presidendiaja lõppu. George W. Bushi raamat valmis näiteks kahe aastaga. Tõsi küll – see oli vaid üheköiteline.