„Olukorrast riigis“: Repsi skandaal sillutas teed uueks võimuliiduks 

„Kaudsed märgid on näiteks see, et Kaja Kallas vaikis kolm päeva. Kui Õhtuleht tuli kolmapäeval [veebis tegelikult teisipäeva õhtul] välja uudisega Mailis Repsi kohta, läks Kaja Kallasel kolm päeva, et reageerida,“ ütles Karnau. „Võiks arvata, et tegu on poliitilise veaga: opositsiooniliider sõna ei võtnud. Miks mitte näha seda, et see oli teadlik enese tagasihoidmine.“