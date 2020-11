„Räägime asjast“ | Martin Helme: Mailis Reps ei kasutanud ministri privileege mõistlikult 

Endine siseminister Mart Helme ütles, et endine haridusminister Mailis Reps vassis rohkem kui kunagine EKRE IT-minister Kert Kingo. „Nii kogenud poliitikuna peaks ta [Reps] teadma, et valel on lühikesed jalad,“ rääkis Helme. Värske riigikogulase loetelu järgi valetas Repsi oma puhkusereisidega, nõunike kohta ja ametiautoga pereliikmete sõidutamise kohta. „Mailise reaktsioonid ei olnud ausad.“