Kohus lükkas tagasi Trumpi kampaania kaebuse Pennsylvanias 

See on järjekordne löök Donald Trumpile, kes üritab oma kaotust 3. novembri presidendivalimistel ümber lükata. Ta on keeldunud järele andmast ja on esitanud hulga väiteid, mis on kohtuniku sõnul kõigest väheusutavad argumendid ja spekulatiivsed süüdistused, vahendab BBC.