VIDEO | Võru ööklubis kaasati politsei erioperatsiooni ka päästjad ja kiirreageerijad 

"Hoolimatus inimeste tervise suhtes ja selle hoidmiseks kehtestatud piirangute rikkumine on äärmiselt vastutustundetu. Ükskõikne suhtumine tervisesse võib kaasa tuua veel suurema nakatumise ja rangemad piirangud, mida me kõik tahame tegelikult vältida. Meil on sellest aastast juba kõikjal Eestis, aga ka Lõuna-Eesti näiteid, kus pidudest ja suurematest inimeste kogunemistest on kasvanud koroonakolded, kus nakatunuid on väga palju. Kevadel olid sellisteks kolleteks Kuressaare ja Võru, alles suve lõpus meelelahutusasutus Jõhvis. Viiruse leviku tõkestamiseks on vaja kõigi ühist pingutust, sealhulgas peaks iga inimene kontakte teiste inimestega vähendama, kandma avalikus kohas maski ja vältima kohti, kus distantsi hoida ei ole võimalik," manitseb operatiivjuht ja meenutab ohte.