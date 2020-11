Kas Andrei Korobeinikust saab järgmine haridus- ja teadusminister? 

Õhtulehe kõnele vastav Korobeinik on väga rahulik ja tasakaalukas. Poliitiku sõnul tuli ka Repsi taandumine ametist tema jaoks täiesti neutraalselt ja emotsioonitult.

„Poliitikas on alati nii, et kunagi ei tea, kui kaua üks või teine koht kestab. Ministrikoht või riigikogu liikme koht,“ selgitab Korobeinik, et riigikogust lahkumine tema elu segi ei paiska.