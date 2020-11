Liibanoni vanglast põgenenud kinnipeetavad hukkusid autoõnnetuses 

Beiruti lähedal asuvas vanglas õnnestus varajastel tundidel oma vangide uksed lahti murda 69 vangil. Riigi uudisteagentuur NNA teatas, et tabati 15 vangi. Ühe tagastas ema.

Julgeolekujõud on piirkonnas läbi viinud otsingu ja kohalikke inimesi on hoiatatud valve osas, vahendab BBC.

Surmav õnnetus juhtus, kui kuus vangi pidasid kinni Baabda linnaosas asuvast rajatisest põgenedes sõiduki. „Valge Dacia põrkas kokku puuga ja avastati, et pardal oli mitu põgenenud vangi, kui nad selle juhilt ära võtsid," teatas uudisteagentuur.

Võimud on alustanud vanglasse sissemurdmise uurimist. Prokurör on öelnud, et ta ei välista mingisugust kokkumängu vangide ja nende valvurite vahel.