„Rahva teenrid“: valetavad ministrid ei saa Eesti Vabariigi valitsuses olla 

„Täiesti võimalik ning see ei ole normaalne," vastas Kaldoja. Tema sõnul on meie ühiskonnas probleem naiste õigustega. „Mis ei tähenda muidugi, et Mailis Reps käitus õigesti," lisas ta.

Šmutovil tekkis küsimus, et kus on erakonna roll selles olukorras. „Kas mitte Keskerakond ei peaks tagama Mailis Repsile kõik võimalused, et ta saaks teha tööd? Miks Keskerakond ei toetanud oma naisministrit?" küsis ta. Tema sõnul võetakse kindlasti sel teemal veel sõna.

Arutluse lõpetuseks ütles Evelyn, et tema arvates käitus Õhtuleht õigesti selle olukorra paljastamisel.

Uued piirangud muudavad taas kõigi elu

Ojakivi sõnul on kooronateadlased jõudnud tõdemusele, et aastavahetuseks on Eestis koroonaviirusega haiglas 700-2300 inimest ning valitsus on mures arutamaks, kas piiranguid tuleb karmistada. „Raske valik, kas riskida ja loota, et meditsiinisüsteem tuleb toime või karmistada piiranguid," ütles saatejuht.

Järgmisest nädalast saadetakse distantsõppele Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumiõpilased kuni 10. jaanuarini. Lisaks tekib maskikandmiskohustus, mida Terviseamet ka kontrollib.

„Mulle meeldib lähenemine, et proovime ära kõik erinevad asjad enne kui me hakkame piirama inimeste liikumist," ütles Šmutov.