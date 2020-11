Eesti uudised Trammist välja kistud kodutu enam tänaval ei ela: „See on minu kodu! Ma sain selle kätte!“ Liina Hallik , täna, 18:45 Jaga: M

GALERII

SOTSIAALKORTERIS Andres on nüüdseks kodu saanud ning elab juba aasta Paagi tänavas sotsiaalkorteris. Foto: Robin Roots

Kodutu Andres, kelle turvatöötaja kolm aastat tagasi trammist jõhkralt välja lohistas, on nüüdseks jalad alla saanud ning elab sotsiaalkorteris. „Ma olen tegelikult väga paha inimene,“ ohkab mees, kes on oma elust pea veerand sajandit vangimajas veetnud. Valusaid aegu on olnud teisigi. Andres on pidanud matma oma alla kaheaastase tütre.