Raketid tabasid Afganistani pealinna Kabuli, vähemalt viis hukkunut ja kümned vigastatud 

Diplomaatilise enklaavi lähedal aset leinud plahvatused saatsid saatkondadest hoiatussireenid ja see toimub kaks päeva enne suurt Afganistani doonorite konverentsi Genfis, vahendab Reuters.

Siseministeeriumi pressiesindaja Tariq Arian ütles, et rünnakus sai surma kolm ja haavata 11 tsiviilisikut. Kuid tervishoiuministeeriumi ametniku sõnul viidi haiglasse viis hukkunut ja 21 vigastatut.

Arian ütles, et “terroristid” paigaldasid raketid väikesesse veoautosse ja panid nad teele, lisades, et uurimine jätkub, et välja selgitada, kuidas sõiduk linna sisse pääses.