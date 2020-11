Eesti ajakirjanike liit: justiitsminister Raivo Aeg ründas Eesti ajakirjandusvabadust 

"Eesti ajakirjanike liidu juhatus on hämmingus Eesti Vabariigi justiitsministri ettepanekust prokuratuurile hinnata Õhtulehe ajakirjanike tegevuse seaduslikkust haridus- ja teadusministri ametiauto kasutamise uurimisel. See, et minister Raivo Aeg saatis riigi peaprokurörile Andres Parmasele SMSi, et ajakirjanike tegevust uuritaks Karistusseadustiku § 137 ehk eraviisilist jälitustegevust käsitleva paragrahvi alusel, on pretsedenditu ja toob tahes-tahtmata meelde okupatsiooniaegse telefoniõiguse, kuigi tehnoloogiliselt kõrgemal tasemel," tõdeb liit pressiteates.