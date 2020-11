Biden jäi Georgias võitjaks ka pärast häälte uuesti lugemist 

Tõsi, Bideni edumaa 10,6 miljoni elanikuga Georgias vähenes pärast häälte kullipilgul ülelugemist paari tuhande võrra, ent lõpptulemust see ei muutnud. President Trumpi kohtunõudeid ei saada ka muidu edu, samuti puuduvad vettpidavad tõendid tema väidetele, et valimistel toimus massiline pettus. Pigem oli tegu USA ajaloo kõige turvalisemate valimistega, leiavad nende korraldamist jälginud ametnikud. Ka USA ülemkohus ei näi vaatamata vabariiklaste valitud kohtunike ülekaalule presidendi kohtulugudest huvitatud olevat, vahendab Business Insider.