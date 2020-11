Jüri Ratas andis aru: kas politsei tõstab maskita proua või härra bussist välja? 

Tõsi on see, et huviringides piirarv, kus saab koos huvitegevust teha, on maksimaalselt kümme ja seal on maskikandmise kohustus, see ei puuduta sporti ja noortesporti. Ja nüüd küsimusele vastates, et miks me kõike seda teeme? Me teeme seda sellepärast, et põhimõtteliselt hetkeseisuga, novembrikuu lõpuks, on haiglate täituvus nii kõrge, et me juba sulgeme 30 protsenti plaanilist ravi. Kui me täna otsuseid ei tee, siis kuu aega hiljem alates tänasest – see on mõni päev enne jõulupühi – on, ma kardan, haiglate olukord taas selline, kus plaanilist ravi teha ei saa. Ehk lühidalt: me soovime, et me suudaksime jõulud olla koos oma lähedastega, et jõulud oleks taas natukene vabamad. Selleks on vaja täna teha teatud piiranguid.