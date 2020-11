Maailm „Armastus on suurem kui relvad“: Etioopia keerulised valikud Eimar Rahumaa, õigusteadlane , täna, 20:35 Jaga: M

GALERII

JÄID VEETÜLILE JALGU: Etioopiast põgenenud tigrinjad Sudaani piiril. Foto: AFP/Scanpix

Omal ajal oli tegu pealtnäha stabiilseima riigiga Aafrikas. Kauaaegne valitseja Haile Selassie pidas end Saalomoni ja Seeba kuninganna otseseks järeltulijaks. Suurt ja kirevat riiki (85 eri keelt!) on valitsetud raudse käega. Riiki tunnustasid tol ajal ka Euroopa suurvõimud ning etiooplastes kinnistus arusaam, et nad on muust Aafrikast tublimad.