Ajakirjanik Holger Roonemaa Repsi skandaalist: ajakirjanduse tööle prokuratuuri seisukoha palumist võib tõlgendada ähvardamisena  

Neljapäeval toimunud valitsuse istungil süüdistas Ratas Õhtulehte Repsi laste jälgimises ja jälitamises, kuigi tegelikkuses jälgis Õhtuleht Repsi ametiauto kasutamist. Justiitsminister Raivo Aeg aga ütles, et võttis ühendust prokuratuuriga, et nemad Õhtulehe ajakirjanduslikele töövõtetele hinnangu annaks. “Igal asjal on piir. Ei ole võimalik, et suvalisi inimesi lihtsalt mingi ajakirjandusliku eksperimendi huvides võib määramatu ajaga jälitada,” põhjendas ta.

Roonemaa ei mõista, miks Aeg sellise käigu tegi. “Mulle tundub, et Raivo Aeg või Isamaa tahtsid skandaali endale varastada ja sinna keskmesse sattuda. See on väga imelik. Me oleme kuulnud mitmelt tippadvokaadilt Eestis, et nad ei näe mingisugust alust sellel. Ma olen lugenud karistusseadustikku, ma ei ole küll jurist, aga pika ajakirjandusliku kogemusega, ma olen rääkinud erinevate allikatega, nad ei näe ühtegi võimalust ega põhjust [kriminaalasja alustamiseks].”

“Tegelikult mis praegu juhtus – Õhtuleht – ajakirjandus tegi tööd, mille riik oli tegemata jätnud. Nad paljastasid süsteemse avaliku raha väärkasutamise. Selle asemel, et tegeleda Repsi ja avaliku raha väärkasutamisega, mindi sõnumitoojat ründama,” sõnab Roonemaa, lisades, et kui prokuratuur peaks Õhtulehe osas kriminaalasja alustama, on kindlasti tegemist Eesti ajakirjandusvabaduse ründamisega.

Ka see, et peaminister Õhtulehe tööd Repsi laste jälitamise ja jälgimisega võrdsustas, on Roonemaa sõnul liialdamine ja lihtsustamine. “Eriti, mis puudutab ajakirjanduse töömeetodite kirjeldamist. Õhtuleht ei jälginud ega kogunud andmeid selle kohta, mis värvi seljakottide ja milliste riietega lapsed lähevad. Nad ei jälitanud ühtegi inimest ega lapsi. Nad jälgisid, kus liigub ministri auto ja autojuht. Nad jälgisid avaliku vara kasutamist. Siduda seda laste jälitamisega ja Repsi jälitamisega – see ei ole sama,” arvab ta.

Põhjus miks ministrid Repsi skandaalile sellise spinni andsid ning ajakirjanduse tööd ründama asusid, võib Roonemaa sõnul peituda hirmus. “Võib-olla nad kardavad, mis järgmiseks välja tuleb. Et ärge surkige – see on see sõnum, mille ma ajakirjanikuna saan. Ärge surkige meie tegemistes,” ütleb ta.

Roonemaa sõnul saab Õhtulehe eetilistele kaalutlustele anda hinnangu pressinõukogu, kes võtab seisukoha ajakirjanduseetika koodeksi täitmise või mittetäitmise osas.” Aga mingi kriminaalmenetlus – tule taevas appi, sellest on asi ikka väga kaugel.”